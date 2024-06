Botafogo derrota Fluminense e dorme na liderança do Brasileiro

O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0, na noite desta terça-feira (11) no estádio Nilton Santos, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Clássico Vovô contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

VITÓRIA, BOTAFOGO!



Torcida joga junto, Fogão se impõe no Nilton Santos e triunfa sobre o Fluminense por 1 a 0.

Após somar três pontos em um jogo no qual foi muito superior ao seu adversário, o Alvinegro chegou aos 16 pontos para assumir a primeira posição da classificação. Já para o Tricolor das Laranjeiras o revés representou permanecer na 16ª colocação com seis pontos.

A equipe comandada pelo técnico português Artur Jorge mostrou muita força e organização para dominar o time do técnico Fernando Diniz. Com isso o Botafogo teve uma grande atuação no primeiro tempo, finalizando 15 vezes, em comparação a quatro de seu adversário.

Porém, mesmo com tamanho domínio o Alvinegro só conseguiu garantir a vitória após o intervalo. Aos 21 minutos o lateral Damián Suarez levantou a bola na área em cobrança de escanteio e o zagueiro Bastos subiu com muita liberdade para marcar de cabeça.

Triunfo do Galo

Outro Alvinegro a triunfar na rodada foi o Atlético-MG, que bateu o Bragantino por 2 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Massa Bruta abriu o placar com Lucas Evangelista, mas o Galo construiu a virada com gols de Paulinho e de Zaracho.

FIM DE JOGO NO NABI ABI CHEDID: RB BRAGANTINO 1X2 ATLÉTICO!



COM GOLS DE ZARACHO E PAULINHO EM UMA NOITE DE MUITA RAÇA, GALO CONQUISTA VIRADA HEROICA E SAI DE BRAGANÇA PAULISTA COM TRÊS PONTOS IMPORTANTÍSSIMOS.

A vitória levou a equipe mineira aos 13 pontos, para assumir a 6ª posição. Já o Bragantino permaneceu com 12 pontos, ocupando a 7ª colocação.

Outros resultados:

Atlético-GO 2 x 2 Corinthians

Juventude 1 x 1 Vitória