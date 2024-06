Botafogo-SP supera Ponte Preta por 2 a 0 na Série B

Em partida que contou com a transmissão da TV Brasil, o Botafogo-SP derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (19) no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO🔴⚪⚫🔥



Com o triunfo, a Pantera chegou aos 13 pontos, alcançando a 13ª posição da classificação da competição nacional. Já a Macaca permanece com 12 pontos, agora na 12ª colocação.

Após um primeiro tempo muito disputado, no qual a Ponte Preta chegou a ter um gol anulado, o Botafogo-SP abriu o placar aos nove minutos da etapa final com o volante Matheus Barbosa, que aproveitou rebote dado pelo goleiro Pedro Rocha. O segundo da Pantera saiu dos pés do lateral Patrick Brey, já aos 47.