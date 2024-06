Brasileiro: Juventude derrota líder Flamengo no Alfredo Jaconi

O Juventude aproveitou o fator casa para derrotar o Flamengo por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

COM A FORÇA DO ALFREDO JACONI, JUVENTUDE DERROTA O LÍDER DO CAMPEONATO BRASILEIRO 🇳🇬



Com atuação de luxo na casa da Papada, o Juzão fez 2 a 1 no Flamengo e sobe na tabela de classificação. Lucas Barbosa e Mandaca marcaram os gols da equipe alviverde.



📷 Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/Pn4cHbv5Sr — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 27, 2024

Porém, mesmo com este revés o Rubro-Negro permaneceu na ponta da classificação da competição nacional com 24 pontos conquistados, pois o Palmeiras, que iniciou a rodada na vice-liderança com 23 pontos, acabou sendo superado pelo Fortaleza por 3 a 0.

A primeira etapa da partida disputada no Alfredo Jaconi foi marcada pelo equilíbrio. A equipe comandada pelo técnico Tite abriu o placar aos 18 minutos com o centroavante Pedro, que finalizou de peito bola levantada na área por Luiz Araújo. Porém, sete minutos depois o Juventude deixou tudo igual graças a cabeçada perfeita do atacante Lucas Barbosa. O placar permaneceu inalterado até os 41 minutos do segundo tempo, quando Luis Mandaca marcou o gol da vitória.

Tropeço do Palmeiras

Com o tropeço do Flamengo, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão com a possibilidade de assumir a ponta da classificação caso somasse três pontos fora de casa. Porém, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi superada por 3 a 0 pelo Tricolor, que marcou uma vez com Bruno Pacheco e duas com Lucero. Após este resultado o Verdão caiu para a 4ª posição. Já o time de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 17 pontos, na 9ª colocação.

FIIIIIIIIIIIIIM DE JOGOOOO NA ARENA CASTELÃOOOOO! EM UMA NOITE SENSACIONAL, O FORTALEZA VENCE O PALMEIRAS POR 3x0 E SOMA MAIS TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS NA TABELA DO BRASILEIRÃO! PRÓXIMO DOMINGO TE ESPERAMOS DE NOVO EM NOSSA CASA!



VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS! 🦁



⚽⚽ Lucero

⚽ Bruno… pic.twitter.com/FmCe4X5hxk — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 27, 2024

Bahia vice-líder

A equipe que melhor aproveitou a rodada nesta quarta foi o Bahia, que derrotou o Vasco por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Com este triunfo o Tricolor Baiano chegou aos mesmos 24 pontos do líder Flamengo, mas permaneceu na vice-liderança por ter um menor saldo de gols. Já o Cruzmaltino permaneceu com dez pontos, na 15ª colocação.

🙌🏽 DE VOLTA AO TOPO! Esquadrão vence Vasco por 2 a 1 numa Fonte pulsando e reassume dianteira do Brasileira, ao lado do Flamengo. Gols de Thaciano e Oscar. Vamo! #BBMP pic.twitter.com/qsfnIeNKth — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 27, 2024

Outros resultados:

Cruzeiro 2 x 0 Athletico-PR

Botafogo 2 x 1 Bragantino

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

Atlético-GO 1 x 1 Grêmio

Internacional 1 x 2 Atlético-MG