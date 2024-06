Jogando em Belo Horizonte, Palmeiras derrota o Atlético-MG por 4 a 0

O Palmeiras mostrou que é forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, pois foi até Belo Horizonte e goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (17), em partida que marcou o encerramento da 9ª rodada da competição. Com este triunfo, o Verdão assumiu 5ª posição com 17 pontos, apenas dois a menos do que o líder Botafogo. Já o Galo é o 9º com 13.

FOI AQUI QUE PEDIRAM ➕3️⃣ PONTOS PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA NO @BRASILEIRAO, SÔ? 😎



Eu sei que foi e por isso eu fui até BH buscá-los! SEMPRE AVANTI! 🤪



🏆 Atlético-MG 0x4 Palmeiras

⚽ Moreno, Piquerez, Estêvão e López#AvantiPalestra #CAMxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/fd1sKakq8c — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 18, 2024

Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira começou melhor, criando oportunidades de marcar com o atacante Rony, aos três e aos quatro minutos. Já o time do argentino Gabriel Milito respondeu com o experiente atacante Hulk aos oito, com chute muito forte de longa distância.

As equipes foram alternando boas oportunidades, até que, aos 24, o zagueiro Igor Rabello afastou parcialmente a bola e o volante argentino Aníbal Moreno matou no peito antes de chutar para superar o goleiro Matheus Mendes. Seis minutos mais tarde a situação do Atlético-MG ficou ainda mais complicada, quando o atacante Hulk acabou foi expulso após levar dois cartões amarelos em sequência.

Ela dormiu no peito do meu 5️⃣ e no fundo da rede da Arena MRV! 🏴‍☠️⚽



QUE GOLAÇO, HERMANO! 👏🇦🇷#AvantiPalestra #CAMxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/6GXtOAKn9b — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 18, 2024

Com um homem a menos, o Galo passou a ter dificuldades de criar oportunidades. Já o Palmeiras soube tirar vantagem da situação, em especial após o intervalo, quando marcou em mais três oportunidades. O segundo saiu aos 14, com o lateral Piquerez em cobrança de pênalti. Um minuto depois, o garoto Estevão avançou pela ponta direita, puxou para o meio e acertou um belo chute da entrada da área para ampliar.

Diante de um Galo perdido em campo, o Verdão conseguiu chegar ao quarto aos 49 minutos, quando Vanderlan cruzou rasteiro para o atacante argentino Flaco López apenas conferir de primeira.