Eduardo de Deus e Matheus Lima fazem índice olímpico no Troféu Brasil

A delegação brasileira de atletismo nos Jogos de Paris ganhou o reforço de Eduardo Rodrigues de Deus, que cravou o índice olímpico de 13s27 ao vencer a semifinal da prova dos 110 metros com barreiras, no Troféu Brasil, em São Paulo.

Quem também teve muito o que comemorar foi o velocista Matheus Lima: pela terceira vez nesta temporada ele correu abaixo dos 45s, marca mínima exigida pela World Atlheltics (federação internacional) para atletas carimbarem a vaga olímpica em Paris na prova dos 400m rasos. O brasileiro cravou hoje 44s87.

O Troféu Brasil, última chance de os atletas somarem pontos no ranking olímpico, vai até domingo (30), quando fecha o período para a totalização dos pontos, que começou em 1º de julho do ano passado. O atletismo brasileiro já tem garantidas 18 vagas em Paris. O Troféu Brasil tem transmissão ao vivo no YouTube do Time Brasil.

Alerta de índice olímpico! 🏃🏽🤩



Matheus Lima vence os 400m rasos no Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 44s87.



▶️ Vem curtir todas as emoções ao vivo em https://t.co/b3cm40HRRs! pic.twitter.com/Y1vAwKx7co — Time Brasil (@timebrasil) June 28, 2024

A expectativa neste sábado (28) é pela participação de Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara na Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020. Suspenso de atividades esportivas desde julho do ano passado, por ter sido flagrado no exame antidoping, Braz conseguiu uma liminar junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendendo a pena de 16 meses - só terminaria em novembro, o que inviabilizaria a classificação do atleta aos Jogos.

Na única oportunidade para garantir a vaga em Paris, Thiago Braz precisará obter o índice olímpico, saltando a uma altura mínima de 5m82. Ele compete às 9h05 (horário de Brasília) de sábado (29).

"Deus me deu essa chance e é só amanhã", disse o atleta em declaração à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

A 43ª edição do Troféu Brasil, reúne 875 atletas incritos de 114 clubes (provenientes de 21 estados e do Distrito Federal). As provas são realizadas no Centro Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), na Vila Guarani, em São Paulo.