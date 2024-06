Mesatenista Carla Maia vai disputar Paralimpíada de Paris

Após 20 anos dedicados ao tênis de mesa, Carla Maia vai disputar a primeira Paralimpíada da carreira esportiva. Ir aos Jogos não é novidade para a mesatenista, que também é repórter da TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e cobriu in loco três Paralimpíadas (Atenas 2004, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016), mas desta vez ela integra a seleção do Brasil como atleta após ser convidada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para competir nos Jogos de Paris 2024.

A notícia foi recebida com festa pela atleta e pela família nesta quinta-feira (13).

"Hoje de manhã o gerente de seleções da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa [Sandro Abrão] me mandou mensagem dando parabéns. Quando abri o celular eu já sabia. Comecei a gritar! Acordei a casa toda. Foi um momento muito legal. Na redação [da TV Brasil] também. Não é apenas a realização de um sonho meu. É mais alguém do Brasil nos Jogos de Paris", festejou a atleta.

Carla é a quinta mesatenista do mundo na classe 1 e a número 18 no ranking conjunto das classes 1 e 2. Ela foi oito vezes campeã brasileira nas classes 1 e 2.

O tênis de mesa paralímpico é dividido em 11 classes, as dez primeiras voltadas para atletas com deficiência física. Quanto menor o número da classe, maior é o comprometimento físico e motor do atleta. A classe 11 é voltada para atletas com deficiência intelectual.

"Foram 20 anos tentando. Sempre fiquei perto, mas ainda não tinha conseguido", lembrou Carla.

Ela ressaltou ainda que o convite da ITTF para a Paralimpíada foi muito disputado e que concorreu com atletas de todos os países. "Mais uma competição", acrescentou ela.

Além de Carla, outros dois atletas brasileiros também foram convidados pela ITTF para a Paralimpíada de Paris: Luccas Arabian, de 18 anos, da classe 5; e Sophia Kelmer, de 17 anos, da classe 8. Com os três convidados, a delegação brasileira no tênis de mesa soma agora 15 atletas. Os Jogos Paralímpicos de Paris serão realizados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.

