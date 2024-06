TV Brasil transmite Ferroviária x Santos e Real Brasília x Flamengo

A TV Brasil acompanha duas partidas do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, competição que envolve as maiores equipes da categoria, neste sábado (15), ao vivo.

O canal público exibe o clássico paulista Ferroviária x Santos, que abre a décima terceira rodada, à tarde, às 17h; e a disputa Real Brasília x Flamengo, à noite, às 21h. A emissora faz um pré-jogo com as principais informações sobre as equipes 15 minutos antes de cada confronto.

Saiba como assistir aos jogos do Brasileirão Feminino Série A1 na TV Brasil

A rivalidade paulista ganha a tela da TV Brasil com o duelo entre a Ferroviária e o Santos, a partir das 16h45, no Estádio Zezinho Magalhães, conhecido por Jauzão, na cidade de Jaú, no interior do estado. A partida tem narração de Luciana Zogaib e comentários de duas convidadas: a atleta Natalie Wippel e a jornalista Fernanda Pizzotti.

Vice-líder da competição, a Ferroviária é a mandante do jogo contra as Sereias da Vila em uma confortável posição na tabela – as Guerreiras Grenás estão invictas no Brasileirão, com oito vitórias e quatro empates. A equipe santista ocupa a décima terceira posição, com sete pontos. O time venceu somente dois confrontos, empatou um e foi superado em oito oportunidades.

No mesmo dia, mais tarde, à noite, a partir das 20h45, a TV Brasil mostra as emoções do embate entre Real Brasília e Flamengo, partida será disputada no Estádio Valmir Campelo Bezerra, mais conhecido como Bezerrão, que fica no Gama, no Distrito Federal. O confronto, narrado por Rodrigo Campos, tem comentários da jornalista Rachel Motta e da jornalista convidada Deborah Rocha.

Em décimo primeiro na classificação do campeonato, o Real Brasília fez 13 pontos. O clube ganhou três jogos, tem quatro empates e perdeu cinco duelos. Já o Flamengo está em sétimo no Brasileirão. As rubro-negras conquistaram 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

A transmissão da Série A1 do Brasileirão Feminino faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

Os times que participam são América, Atlético Mineiro e Cruzeiro, de Minas Gerais; Avaí-Kindermann, de Santa Catarina; Botafogo, Flamengo e Fluminense, do Rio de Janeiro; Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, de São Paulo; Grêmio e Internacional, do Rio Grande do Sul; e Real Brasília, do Distrito Federal.