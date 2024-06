Vasco arranca empate com o Botafogo em São Januário

Botafogo e Vasco ficaram na igualdade de 1 a 1, na noite deste sábado (29) no estádio de São Januário, em partida que abriu a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Alvinegro de General Severiano assumiu a vice-liderança da classificação com 24 pontos (mesma pontuação do líder Flamengo), enquanto o Cruzmaltino chegou aos 11 pontos, na 16ª colocação.

Fim de jogo: Vasco 1 x 1 Botafogo. Gol alvinegro foi marcado por Bastos. #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR

Em um confronto com pouca inspiração de lado a lado, os gols saíram apenas na etapa final. O zagueiro Bastos abriu o placar para o Botafogo aos 27 minutos de cabeça após cobrança de escanteio. Mas o Vasco conseguiu alcançar a igualdade aos 38 minutos, quando Lucas Piton levantou a bola na área, onde o argentino Vegetti não perdoou.

Jogo de golaços

Também neste sábado, Cuiabá e Bragantino empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal. Com o ponto conquistado o Massa Bruta assumiu a 7ª posição com 19 pontos. Já o Dourado ocupa a 13ª colocação com 13 pontos.

1️⃣ ponto na bagagem!



Com golaço de Helinho, o Red Bull Bragantino empatou com o Cuiabá na Arena Pantanal (1 a 1), somando mais um ponto fora de casa no @Brasileirao. #VamosBraga #ForçaInterior #ForjadosEmBragança #RedBullBragantino

Atuando em casa, o Cuiabá abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Raylan cruzou para a área, onde Derik Lacerda bateu de primeira, da entrada da área, para superar o goleiro Cleiton. Mas nove minutos depois o Bragantino deixou tudo igual. Helinho recebeu na intermediária e acertou belo chute no ângulo do gol defendido por Walter.