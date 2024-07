Definidos os 12 convocados da seleção masculina de vôlei para Paris

A seleção brasileira masculina de vôlei foi convocada para a Olimpíada de Paris, com 12 jogadores, cinco deles estreantes em Jogos. O anúncio feito nominalmente nas redes sociais pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no domingo (7). Os debutantes em Olimpíadas chamados pelo técnico Bernardinho são os irmãos Alan e Darlan, Adriano, Flávio e Lukas Bergmann. Entre os experientes estão o levantador Bruninho, Lucão e Lucarelli, trio que faturou o ouro na edição Rio 2016. Confira a lista completa ao final do texto.

“A gente tem uma seleção muito forte, com muitos jogadores bons. Se a gente conseguir chegar coeso e um time bem organizado, temos grandes chances”, projetou Lucarelli, em entrevista ao portal olympics.com

Seleção masculina escalada! 🏐



Confira a lista final dos atletas que vão defender o #TimeBrasil nos Jogos Olímpicos #Paris2024! 🇫🇷



Vamos pra cima! 💪🏽🔥 pic.twitter.com/4CkMxCqt4O — Time Brasil (@timebrasil) July 8, 2024

O técnico Bernardinho também chamou o ponteiro Honorato, atleta extra que entrará na seleção caso algum dos 12 convocados se lesione ao longo do torneio. A regra do 13º jogador foi implementada nesta edição dos Jogos, e vale para todas as 12 equipes classificadas à Paris.

A estreia do Brasil na fase de grupos dos Jogos será contra a Itália, às 8h (horário de Brasília) de 27 de julho (um sábado). Quatro dias depois, numa quarta-feira, a seleção encara Polônia às 4h e, faz o último jogo da primeira fase contra o Egito, em 2 de agosto (sexta-feira), enfrenta o Egito às 8h do dia 2 de agosto (sexta-feira).

O Brasil busca o tetracampeonato olímpico em Paris. A seleção masculina conquistou o ouro nas edições de Barcelona (1992), Atenas (2004) e na Rio 2016. Na edição de Pequim (2008), a seleção foi até a final, mas foi superada pelos Estados Unidos, e amealhou a primeira prata. A segunda viria quatro anos depois, quando o país tropeçou diante da Rússia na decisão do ouro. Na última edição dos Jogos (Tóquio 2020), a seleção terminou na quarta posição, após perder a disputa do bronze para a Argentina.

Convocados

Bruninho – levantador

Cachopa – levantador

Adriano – ponteiro

Leal – ponteiro

Lucarelli – ponteiro

Lukas Bergmann – ponteiro

Alan – oposto

Darlan – oposto

Flávio – central

Isac – central

Lucão – central

Thales – líbero

13º convoado - Honorato (ponteiro)