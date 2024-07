Tiro com arco: Brasil fatura vaga de duplas mistas na estreia em Paris

Primeiros atletas brasileiros a estrear na Olimpíada de Paris, os arqueiros Marcus Vinícius Almeida e Ana Luiza Caetano somaram pontos suficientes na fase classificatória (ranqueamento) para assegurarem presença do país na disputa de duplas mistas do tiro com arco. Número 1 do ranking mundial, Marcus somou 673 pontos no arco individual (17º lugar) e Ana Luíza 660 pontos (19º ) nas provas realizadas na Esplanada des Invalides A dupla nacional ficou na 10ª posição entre as 16 que disputarão as mistas.

Na estreia em #Paris2024, Marcus D'Almeida terminou o ranqueamento do tiro com arco na 17ª posição, com 673 pontos. Com esse resultado, o Brasil se classificou para a disputa de duplas mistas!



Vamos com tudo para as eliminatórias! 🇧🇷🔥#TimeBrasil pic.twitter.com/b4FjZdRI2x — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2024

“O principal era classificar a equipe mista, que foi o que a gente fez. Agora é seguir o plano, intensificar os treinamentos também para o misto. Estamos prontos, sabemos o que precisamos fazer na hora. Agora é ter calma e trabalhar bem até o dia da prova”, projetou Marcus, que competiu à tarde quando os termômetros em Paris mostravam 35 graus.

No início deste ano, Marcus D'Almeida, nascido em Maricá (RJ), foi eleito o melhor arqueiro do mundo de 2023, pela World Archery, a federação internacional da modalidade. Nesta quinta (25) em Paris, além do calor, Marcus driblar também a instabilidade do vento, que variou de forma lateral e frontal, segundo ele. Das 72 flechas que disparou , sete foram direto ao alvo e 28 na área dos 10 pontos. Também acertou 34 vezes na zona dos nove pontos e só três na de oito pontos. Em primeiro lugar no ranqueamento ficou o sul-coreano Kim Woojin, com 686 pontos.

Na próxima terça (30), Ana Luíza competirá na disputa individual feminina a partir das 7h (horário de Brasília) e Marcus na masculina com início às 8h (horário de Brasília). As eliminatórias das duplas mistas ocorrerão a partir das 5h46 de 2 de agosto.