Wanderley Pereira fica a uma vitória de medalha nos Jogos de Paris

O brasileiro Wanderley Pereira superou por decisão unânime o haitiano Cedrik Duliepe na disputa do peso meio-pesado (até 80 quilos) do torneio de boxe nesta terça-feira (30) e ficou a apenas uma vitória de uma medalha dos Jogos Olímpicos de Paris (França). Com este triunfo o baiano de Conceição de Almeida chegou às quartas de final.

Assim, caso alcance as semifinais, Wanderley garante um lugar no pódio, pois não há disputa do bronze no boxe olímpico, com os dois perdedores das semifinais conquistando medalhas.

E TOME SURRA! 🔥🇧🇷



Mais cedo, Wanderley Holyfield venceu o adversário haitiano por decisão unânime (30-27) e avançou para as quartas de final, na categoria 80kg.



BEM DEMAIS, HOLYFIELD! 🥊#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/GEMaEhDVZ9 — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2024

“Consegui seguir a minha estratégia, que era trabalhar bastante a mão da frente, mover para os lados e surpreender com golpes de velocidade. Deu certo e consegui sair com uma vitória tranquila”, declarou o baiano após o combate.

Além de Wanderley Pereira, outros dois brasileiros dependem de apenas mais uma vitória para conquistarem medalhas no boxe nos Jogos de Paris: Keno Marley e Bia Ferreira. A baiana, que é a atual campeã mundial pela Federação Internacional de Boxe (IBF), volta a entrar em ação a partir das 10h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31), oportunidade na qual enfrentará a holandesa Chesley Heinjen pela categoria peso-leve (até 60 quilos).