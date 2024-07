Willian Lima conquista prata no judô, a 1ª medalha do Brasil em Paris

O judoca brasileiro Willian Lima faturou prata, a primeira medalha do país na Olimpíada de Paris. Natural de Mogi das Cruzes (SP), o atleta de 24 anos, estreante em Olimpíadas, foi superado na final dos 66 quilos pelo campeão olímpico japonês Abe Hifumi, quatro vezes campeão mundial.

Para chegar à final o paulista enfileirou quatro vitórias consecutivas.

É PRATA PARA WILLIAN LIMA!



A primeira medalha do Brasil em #Paris2024 é do JUDÔ!



Que dia, Will! Agora você tem seu nome marcado na história!