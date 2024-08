Amazonas derrota Ponte Preta para se aproximar do G4 da Série B

Em partida transmitida pela TV Brasil, o Amazonas derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, na noite desta terça-feira (20) na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e se aproxima do G4 (zona de classificação para o acesso à Série A).

VITÓÓÓÓÓÓRIA DA ONÇAAAAAAAAAA!!! 🐆🟡⚫



🏆 @BrasileiraoB | rodada 22

🆚 Amazonas 2-1 Ponte Preta

⚽ @LuanL9Oficial 🅰️ Erick Varão

⚽ Matheus Serafim 🅰️ Diego Torres#AvanteOnçaPintada pic.twitter.com/Zd7mRPlsDr — Amazonas FC (@oficialamfc) August 21, 2024

Com este resultado a Onça assumiu a 9ª posição da classificação com 30 pontos. Já a Macaca permanece com 28 pontos após o revés, na 12ª colocação.

Atuando dentro de sua casa o Amazonas precisou de apenas 7 minutos para abrir o marcador. O volante Erick Varão fez boa jogada pela ponta direita e cruzou na medida para o atacante Luan Silva, que teve apenas o trabalho de escorar para o fundo da rede.

Em desvantagem no marcador a Ponte Preta passou a oferecer espaços para a equipe da casa contra-atacar com mais liberdade. E foi assim que a Onça marcou pela segunda vez no confronto, já aos 2 minutos do segundo tempo, quando Diego Torres acertou um lançamento de três dedos para Matheus Serafim, que precisou apenas bater na saída do goleiro Pedro Rocha.

Aos 10 da etapa final a Macaca conseguiu descontar com o lateral Igor Inocêncio com um chute da entrada da área, mas a vitória final ficou mesmo com o Amazonas.