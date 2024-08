Babi Domingos fica em 10º na final individual da ginástica rítmica

A curitibana Barbara Domingos, de 24 anos, ficou na 10ª posição na final do individual geral da ginástica rítmica na Olimpíada de Paris. A competição premiou a ginasta mais completa da modalidade. Babi já havia feito história na quinta-feira (8) ao se tornar a primeira brasileira a se classificar para a decisão por medalhas na disputa individual.

No somatório final a brasileira anotou 123.100. A medalha de ouro foi para a ginasta alemã Darja Varfolomeev (142.850). A prata ficou com Boryana Kaleyn (140.600), da Bulgária, e a italiana Raffaeli Sofia (136.300) completou o pódio com o bronze.

A 1ª brasileira finalista olímpica individual da ginástica rítmica!



Você fez história, Babi! É apenas o começo! 💚💛



📸 Ricardo Bufolin/CBG#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/aMIJJtYlXW — Time Brasil (@timebrasil) August 9, 2024

O primeiro aparelho em que as 10 ginastas finalistas se apresentaram foi o arco. E coube à brasileira inaugurar as apresentações. Demonstrando nervosismo, Babi fez as coreografias ao som de uma versão da música “Circle of Life”, do filme “O Rei Leão”. Ao contrário da classificatória, quando teve um desempenho excelente no aparelho, dessa vez a ginasta de Curitiba sofreu com algumas falhas durante a rotina. E obteve a nota de 29.600. Ao fim da primeira rotação ela aparecia na 10ª posição.

A segunda apresentação, com o aparelho bola, foi embalada pela canção “Je Suis Malade”, interpretada por Lara Fabian. Bárbara Domingo fez uma rotina sem erros, e levantou a arena La Chapelle. Os árbitros deram nota 33.200 e no fim da rotina ela estava em 9º lugar.

Babi abriu a terceira rotação, desta vez no aparelho maças, com uma coreografia que tinha como trilha sonora uma versão de “Garota de Ipanema”. Se na classificatória ela teve problemas no aparelho, desta vez a brasileira fez uma apresentação cravada e sem erros aparentes. E recebeu como nota 31.200, o que a deixou em 10º no resultado geral.

BABI, você é TOP 🔟 DO MUNDO!!! 👑👑👑

O orgulho que a gente está nesse momento não tem dimensões! Você alcançou uma inédita final olímpica no Individual Geral e representou o nosso Brasil 🇧🇷 com o coração repleto de alegria. Foi nítido! E lindo de ver! 🫶🏼



Parabéns demais por… pic.twitter.com/qCq4Wdx3vj — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 9, 2024

O último aparelho da final foi a fita. E Bárbara se apresentou ao som de uma versão da música “Bad Romance”, da multiartista norte-americana Lady Gaga. A brasileira teve problemas com a fita logo no início da rotina, e, apesar de pequena falhas, conseguiu terminar a apresentação. No fim, obteve nota 29.100.

No sábado (10) estão programadas as finais por equipes da ginástica rítmica. A prova não terá a participação do conjunto do Brasil, que não conseguiu a classificação para a disputa de medalhas após a ginasta Victória Borges sofrer uma contratura muscular na panturrilha.