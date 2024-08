Brasileiro Feminino: Ferroviária e Inter disputam vaga nas semifinais

Após empatarem em 1 a 1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no último domingo (25), Ferroviária e Internacional voltam a se enfrentar para buscarem uma vaga nas semifinais da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida, que será disputada a partir das 15h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

As Guerreiras Grenás chegam embaladas a este confronto, isto porque tiveram a segunda melhor campanha da primeira fase da competição com 71% de aproveitamento, além da melhor defesa da fase classificatória, sofrendo apenas 10 gols. Por outro lado, o time comandado pela técnica Jéssica de Lima tem o pior ataque entre os oito classificados para o mata-mata, com 21 gols marcados.

Após buscar o empate no final no confronto de ida em Caxias do Sul, o Internacional sonha com o retorno à semifinal do Brasileirão Feminino, etapa da qual não toma parte desde 2022, quando foi vice-campeão perdendo a final para o Corinthians. Porém, para alcançar este objetivo as Gurias Coloradas terão que quebrar um tabu de seis jogos sem vencer a Ferroviária.

Para este confronto o técnico Jorge Barcellos não poderá contar com a atacante Chú, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Além disso, há incerteza sobre o aproveitamento da meia Analuyza, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. Quem vencer entre Internacional e Ferroviária pega na semifinal quem avançar entre São Paulo e Grêmio. Na partida de ida as paulistas venceram por 2 a 1.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.