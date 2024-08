Copa do Brasil: Vasco sai na frente do Athletico por vaga na semi

O Vasco mostrou força e derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (29) no estádio de São Januário, para ficar em vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo. Com este resultado o Cruzmaltino avança na competição mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado em Curitiba no dia 11 de setembro.

NA BARREIRA DO VASCO, NA ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO, O TIME DA VIRADA VENCE O ATHLETICO PARANAENSE PELO JOGO DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL!



VASCO DA GAMA!



⚽ PUMA RODRÍGUEZ

⚽ HUGO MOURA



Apesar de ver o Furacão abrir o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com o volante Christian, o Vasco ficou com a vitória final graças a gols de Puma Rodríguez, aos 34 do segundo tempo, e de Hugo Moura, já aos 47.

Juventude vence

Quem também saiu na frente com uma vitória em casa pelo placar de 2 a 1 foi o Juventude. A equipe gaúcha superou o Corinthians no Alfredo Jaconi. O time de Caxias do Sul contou com gols de Carrillo e Danilo Boza, enquanto Gustavo Henrique descontou para o Timão.