Dora Varella se classifica à final por medalhas no skate park em Paris

A brasileira Dora Varella vai disputar a final do skate park feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. A competição valendo o pódio acontece daqui a pouco, a partir das 12h30 (horário de Brasília). A skatista participou da quarta bateria das eliminatórias da modalidade e teve como maior nota 82.29, obtida na segunda das três oportunidades. Nas outras descidas, Dora obteve um 76.57 e um 69.30.

@DoraVarella está na grande final do Park feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024! 🛹🇧🇷



A final acontece hoje (06) a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.



Vai rolar transmissão ao vivo pela @tvglobo, @sportv e @CazeTVOficial!



Vai, Brasil! 🇧🇷🛹 pic.twitter.com/xarmxWxBRu — Confederação Brasileira de Skateboarding (@cbskoficial) August 6, 2024

Ela foi a única atleta do Brasil a se classificar à disputa de medalhas. Isadora Pacheco terminou na nona colocação geral, tendo como maior nota um 82.07. E Raicca Ventura obteve como maior nota 76.24, e encerrou a participação na 12ª posição. Ao todo 22 skatistas participaram das eliminatórias do skate park feminino. A maior nota da fase de classificação foi da japonesa Cocona Hiraki, que alcançou 88.07 como melhor resultado.

A previsão é que as competições de skate terminem amanhã (7), com as provas do park masculino. As eliminatórias serão a partir das 7h30 e a final será às 12h30. O Brasil terá três representantes: Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros, medalhista de prata nesta prova na Olimpíada de Tóquio (2021).