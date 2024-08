Seleção contará com Priscila, prata em Paris, no Mundial Sub 20

Após ser vice-campeã olímpica com a seleção brasileira em Paris, a atacante Priscila voltará a representar o país na Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub 20, a partir de 31 de agosto, na Colômbia. Jogadora do Internacional, Priscila, de 19 anos, está na lista de 21 convocadas pela técnica Rosana Augusto na segunda-feira (12). O Brasil busca um título inédito na competição.

📋 A #SeleçãoFemininaSub20 está convocada para a disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20!



Próxima parada ➡️ Colômbia! Foco total no Mundial da categoria! Confira a lista das 21 atletas selecionadas pela técnica Rosana Augusto. Vamos com tudo! 🇧🇷 pic.twitter.com/cwbmCyjRuw — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 12, 2024

Durante o anúncio das convocadas, a treinadora ressaltou a importância do Mundial Sub 20 para as jogadoras que almejam chegar à categoria principal do futebol, seja na seleção ou nos clubes onde atuam.

“Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para essas atletas com menos de 20 anos participarem dessa competição tão importante que dá uma bagagem, uma rodagem muito especial para todas elas”, afirmou Rosana Augusto.

A seleção embarca para a Colômbia em 23 de agosto para finalizar a preparação física. O Brasil está no Grupo B e estreia contra Fiji, em Medellín, em 31 de agosto, às 20h (horário de Brasília). O segundo duelo será contra a França em 3 de setembro, às 19h, e o último confronto da fase de grupos ocorrerá três dias depois contra o Canadá, às 22h.

Pela primeira vez a Copa do Mundo Sub 20 reunirá 24 equipes - oito a mais que na última edição - divididas em seis grupos de quatro países. As duas melhores seleções em cada chave avançam às oitavas de final, assim como as quatro melhores terceiras colocadas. Haverá ainda quartas de final, semifinais, disputa do terceiro lugar e final.

Os Estados Unidos venceram a primeira edição do Mundial em 2002, e também as edições 2008 e 2012. A Alemanha também soma três títulos: 2004, 2010 e 2014. A última campeã foi a Espanha, em 2022, quando o Brasil terminou na terceira posição, melhor desempenho do país no Mundial - em 2006 a seleção também terminou em terceiro lugar.

Grupos

Grupo A

Colômbia, Austrália, Camarões e México

Grupo B

França, Canadá, Brasil, Fiji

Grupo C

Espanha, Estados Unidos, Paraguai e Marrocos

Grupo D

Alemanha, Venezuela, Nigéria e Coreia do Sul

Grupo E

Japão, Nova Zelândia, Gana e Áustria

Grupo F

Coreia do Norte, Argentina, Costa Rica e Holanda