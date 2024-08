Série B: Coritiba derrota Sport na Arena Pernambuco por 1 a 0

Em partida que fechou a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi até a Arena Pernambuco e derrotou o Sport por 1 a 0. Com este resultado, em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Coxa assumiu a 11ª posição da classificação com 30 pontos conquistados.

🕑 2T | ⏱ 52' | Fim de jogo e 𝐕𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐈𝐓𝐈𝐁𝐀! 🇳🇬



⚽ Bruno Melo artilheiro do jogo



Marca aí + 3 pontos pro Verdão no Brasileirão!



🟢 #SPTxCFC | 0x1

⚪️ #SempreJuntosPeloAltoDaGlória pic.twitter.com/izzdZ59Xfc — Coritiba (@Coritiba) August 23, 2024

Já o Leão da Ilha do Retiro perdeu, após o revés, uma boa oportunidade de se aproximar do G4 da classificação (que garante o acesso para a Série A da competição). A equipe pernambucana permaneceu com 32 pontos, na 9ª colocação.

A vitória do Coritiba foi garantida aos 15 minutos do segundo tempo, quando o lateral Bruno Melo aproveitou uma sobra de bola para bater de esquerda, de trivela, para marcar um belo gol. Na próxima rodada da competição o Coxa recebe o Avaí no Couto Pereira, já o Sport visita o Brusque na Ressacada.

* Tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.