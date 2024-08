TV Brasil tem domingo de rodada dupla de futebol

A TV Brasil terá um domingo (25) de rodada dupla de futebol, com destaque para o confronto entre Internacional e Ferroviária, pela ida das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino e que será disputado a partir das 10h45 (horário de Brasília) no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Tudo pronto para as quartas de final! ✅️



A bola começa a rolar por aqui a partir de amanhã! E aí, quais são os seus palpites para os jogos de ida? 🤔#BrasileirãoFemininoNeoenergia pic.twitter.com/5D7TE9c3MH — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 23, 2024

Tendo cumprido a segunda melhor campanha na primeira fase da competição, as Guerreiras Grenás chegam com certo favoritismo diante de um adversário que fechou a etapa inicial na 7ª colocação. A Ferroviária e as Gurias Coloradas já mediram forças na atual edição do torneio em uma oportunidade, na qual empataram em 1 a 1 no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

Na primeira partida das quartas de final, disputada na noite do último sábado (24), Bragantino e Corinthians não passaram de um empate de 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid.

Um gol para cada lado! Tudo igual entre @RedBullBraga e @SCCPFutFeminino no jogo de ida das #QuartasBRFem… pic.twitter.com/nXkktBxV3U — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 24, 2024

Série B

Outra atração esportiva da emissora pública neste domingo será a partida entre Vila Nova e América-MG, que será realizada a partir das 18h30 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Este será um confronto entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela: o Tigre ocupa a 4ª posição com 36 pontos e o Coelho é o 5º colocado com 35 pontos.

Elenco do Coelhão se reapresentou já nesta quinta-feira (22) e iniciou as atividades para o confronto de domingo, contra o Vila Nova, em Goiânia.



Pra cima! 👊🏿🫡



📸 Felipe Soares / América #AméricaDoBrasil pic.twitter.com/XsCrlJ7vqX — América FC (@AmericaFC1912) August 22, 2024

Rádio Nacional

Já a Rádio Nacional transmite o confronto entre um Botafogo que tenta manter a liderança da classificação e um Bahia que busca somar a terceira vitória consecutiva na competição. O confronto será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16h.