Série B: Ponte Preta e Ituano jogam para fugir do Z4 da competição

Lutando para se afastar do Z4 (zona do rebaixamento) da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Ituano medem forças a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (13) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Atualmente ocupando a 14ª posição com 29 pontos, a Ponte Preta vive uma fase negativa na competição, com seis jogos sem vitórias. Desta forma a Macaca está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

“Nossa meta era atingir pelo menos nove pontos nos seis primeiros jogos do returno. Fizemos apenas três pontos. É preocupante”, declarou, em coletiva, o técnico Nelsinho Baptista sobre o atual momento de sua equipe.

Para esta partida a Ponte Preta tem alguns problemas, começando pelo volante Ramon Carvalho e o atacante Jeh, que são dúvidas por questões físicas, além das ausências dos zagueiros Mateus Silva e Sérgio Raphael por questão de suspensão.

Já o Ituano, apesar de ocupar a 17ª posição com 25 pontos, chega em um momento de crescente na competição, com a melhor campanha do returno, tendo conquistado 12 dos 18 pontos possíveis.

“Estamos focados no nosso objetivo e só vamos ficar tranquilos lá no final do campeonato, quando estaremos de fato fora desta situação. Falamos alguns jogos atrás que a confiança está aumentando. Precisávamos muito desse resultado para que a confiança viesse [afirmou em referência à vitória sobre o Mirassol na última rodada], precisamos muito desse lado mental também. Aumentando a confiança individual, o coletivo fica muito forte também”, afirmou o técnico Alberto Valentim.

Para o duelo com a Ponte Preta o Galo de Itu poderá contar com os retornos do zagueiro Gui Mariano, do meia José Aldo e do atacante Vinícius Paiva, que estavam suspensos na última rodada.

