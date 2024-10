Alcaraz derrota Jannik Sinner de virada e conquista o Aberto da China

Carlos Alcaraz reagiu após estar perdendo por um set e manteve a calma no tiebreak decisivo para derrotar o atual campeão Jannik Sinner por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (6-8), 6-4 e 7-6 (7-3) na final do Aberto da China, nesta quarta-feira (2), e conquistar seu quarto título na atual temporada.

Campeão do Aberto da França e de Wimbledon, Alcaraz, que havia vencido os dois confrontos anteriores contra Sinner neste ano, recuperou-se de um início lento para chegar à vitória em 3 horas e 21 minutos e melhorar seu histórico no confronto direto com o italiano para 6 a 4.

Embora o palco possa não ter sido tão grandioso quanto em alguns de seus últimos confrontos, Sinner e Alcaraz levaram um ao outro ao limite no mais recente capítulo da rivalidade cada vez maior que tomou o tênis masculino de assalto.

“Ele poderia ter vencido em dois sets, eu poderia ter vencido em dois sets, foi uma partida muito disputada. Jannik mais uma vez mostrou que é o melhor jogador do mundo, com o nível que está jogando”, disse Alcaraz, de 21 anos.

“É inacreditável, é um tênis de altíssima qualidade, fisicamente, mentalmente, ele é uma fera. Tive minhas chances no primeiro set, mas não consegui, mas no geral estou orgulhoso de mim mesmo. A maneira como lidei com a partida, como administrei tudo. Para mim, foi uma partida muito boa”, acrescentou.

Depois que ambos os jogadores defenderam break points em um início cauteloso, Alcaraz conseguiu a primeira quebra, para abir uma vantagem de 3 a 1, quando um backhand de Sinner foi para fora, antes de consolidar a vantagem no game seguinte, quando seu adversário italiano acertou a rede.

Sinner, número 1 do mundo, cuja última vitória sobre Alcaraz foi nas semifinais deste mesmo torneio no ano passado, gradualmente encontrou seu ritmo para empatar em 5 a 5 e salvar dois set points no tiebreak para ficar com o primeiro set.

Alcaraz estava nas cordas no início do segundo set e Sinner o pressionou bastante em um game de 15 minutos, mas o segundo cabeça de chave conseguiu manter o saque em 4 a 4.

O fato de Sinner não ter conseguido quebrar o saque naquele longo game pareceu ter tirado o seu fôlego porque Alcaraz passou rapidamente pelos dois games seguintes para empatar a partida em um set para cada.

O espanhol aumentou a intensidade de seu forehand e quebrou para obter uma vantagem de 2 a 1 no terceiro set, mas, com a vitória aparentemente à vista, sofreu um lapso de concentração e permitiu que Sinner empatasse em 4 a 4.

No tiebreak decisivo, Sinner assumiu o controle para ter uma vantagem de 3 a 0, mas um excelente trabalho na rede ajudou Alcaraz a vencer alguns ralis e abrir 4 a 3, antes de finalmente conquistar o título com uma enfática bola vencedora cruzada de direita.

