Cano encerram jejum e Fluminense derrota Athletico no Brasileiro

O atacante argentino Germán Cano voltou a marcar um gol após um longo jejum de 5 meses e o Fluminense derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite desta terça-feira (22) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNCEEEEE O FLUMINENSE!



O 01 GERMÁN CANO VOLTOU A MARCAR, O FLU VENCEU A TERCEIRA SEGUIDA E SUBIU NA TABELA DO BRASILEIRÃO! VAAAAMMOOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/sH0YJ19Roi — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 23, 2024

Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras deu um salto na classificação, assumindo a 11ª colocação com 36 pontos, abrindo uma distância de quatro pontos para a primeira equipe dentro do Z4 (zona do rebaixamento), o Corinthians. Já o Furacão fica na 18ª colocação com 31 pontos.

Apesar de sair com a vitória, o Fluminense não teve facilidades diante de um Athletico-PR que entrou em campo com a clara missão de não oferecer espaços para o adversário. A estratégia do Furacão funcionou bem até os 35 minutos do segundo tempo, quando Cano acabou desviando a bola para o fundo do gol após ela ser levantada na área.