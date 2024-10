Colombiano Borré garante vitória de 1 a 0 do Inter sobre Grêmio

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste sábado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro (que garante a classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América). O triunfo do Colorado foi garantido graças ao faro de gol do colombiano Borré.

Com este triunfo o Inter chegou aos 49 pontos, na 6ª posição, a apenas dois do Flamengo, 4º colocado e que foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense nesta rodada. Já o Grêmio permanece com 35 pontos, agora na 12ª colocação.

O único gol da partida saiu aos 21 minutos do segundo tempo, quando o argentino Bernabéi chutou na direção da área e Borré desviou de cabeça para superar o goleiro Marchesín.

Saindo do Z4

Outra equipe a triunfar pelo placar mínimo neste sábado foi o Vitória. Jogando no Barradão, em Salvador, o Rubro-Negro bateu o Bragantino por 1 a 0 graças a um gol do atacante Everaldo.

Com o resultado o Vitória chegou aos 32 pontos, ganhando duas posições na classificação e alcançando a 16ª, fora do Z4 (zona do rebaixamento). Já o Massa Bruta permanece com 34 pontos, na 13ª colocação.