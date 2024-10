Copa do Brasil: Atlético-MG decidirá título em casa contra o Flamengo

O Atlético-MG levou a melhor no sorteio de mandos de campo e decidirá pela primeira vez em casa o título da Copa do Brasil contra o Flamengo. Em busca do pentacampeonato, o Flamengo disputa o primeiro duelo da final em 3 de novembro (domingo), no Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo seguinte, 10 de novembro, a definição do título ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Galo, tricampeão do torneio. Ambas as partidas terão início às 16h (horário de Brasília).

Presente no sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (24), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico rubro-negro Filipe Luís admitiu que o time terá outra postura em campo, sabendo que o título será definido fora de casa.

“Jogar na frente da torcida ou não, é claro que muda. Muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem sempre que tentar é ser o mais frio possível nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão, e que a emoção não tome conta da razão. Então, esse é meu objetivo com os jogadores, deixa-lo o melhor possível em forma física e mental, para eles fazerem um grande jogo e quem sabe levar esse troféu para a Gávea”, disse o treinador, que assumiu o comando do time carioca há menos de um mês.

Disputar o título da Copa do Brasil fora de casa não será novidade para o Flamengo. O time chegou a 10 finais, metade delas como visitante. Sai campeão em 2006, no Maracanã, contra o Vasco, e também há 34 anos, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O time carioca foi campeão também nas edições de 2013 e 2022.

Já o Galo fará decisão inédita da Copa do Brasil na Arena MRV. O time mineiro levantou a taça em 2021, na Arena da Baixada (casa do Athletico-PR), em 2016 na Arena do Grêmio, e em 2014 no Estádio do Mineirão (casa do Cruzeiro).

Satisfeito com o resultado do sorteio, o argentino Rodrigo Battaglia, volante do Galo, falou da sua expectativa de decidir diante da torcida atleticana.