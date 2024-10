Jogos de 2028: Prefeita de Los Angeles recebe autoridades francesas

Propósito é aprender com experiência do megaevento realizado em Paris

Os preparativos para a Olimpíada de Los Angeles em 2028 estão em andamento e a cidade norte-americana recebeu autoridades de Paris nesta semana para descobrir qual é o “ingrediente secreto” para a realização de um evento bem-sucedido, disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, à Reuters.

Os Jogos Olímpicos de Paris foram amplamente considerados um triunfo de planejamento e execução e estabeleceram um alto padrão para Los Angeles, cidade na qual a chama olímpica será acesa daqui a quatro anos.

“O que queremos fazer é dissecar o que vimos”, afirmou Bass em uma entrevista na prefeitura durante o segundo dia de reuniões com autoridades francesas na última quinta-feira (17).

“O que eu adorei foi a forma como toda a cidade se envolveu. Qual é o ingrediente secreto disso?”.

Bass viu de perto os Jogos de Paris, visitando as instalações e se reunindo com autoridades na capital francesa antes de receber a bandeira olímpica em uma cerimônia de encerramento histórica no Stade de France em agosto.

“Foi uma experiência incrível”, disse. “Agora é hora de começar a trabalhar”.

Bass tem uma visão clara dos desafios que estão por vir para Los Angeles, uma cidade tão famosa por seu congestionamento de trânsito quanto por suas palmeiras imponentes.

“Uma coisa que é drasticamente diferente em Los Angeles e Paris é o tamanho e a densidade”, disse.

“Paris é uma área geográfica menor. Nossa expansão é uma de nossas vantagens, mas também um de nossos desafios. Como criar esse senso de espírito olímpico em toda a cidade?”.

A cidade também precisa fazer uma faxina, disse.

“A cidade está suja, com pichações por toda parte, temos que lidar com a questão dos sem-teto, todas essas questões”, afirmou.

“E não é possível limpar todas as ruas da cidade. Então, qual é a prioridade?”.

Garantir que as empresas locais se beneficiem dos Jogos e que as áreas mais pobres da segunda maior cidade do país em população não sejam deixadas de lado também são prioridades, concluiu.

