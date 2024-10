PSG é punido com fechamento parcial do estádio por cantos homofóbicos

O Paris Saint-Germain terá de fechar parcialmente uma arquibancada em seu estádio quando receber o Toulouse em 22 de novembro, depois de ter sido punido por causa de cantos homofóbicos durante uma partida contra o Strasbourg neste mês.

O comitê disciplinar do órgão dirigente da liga francesa de futebol (LFP) decidiu na quarta-feira (29) que a arquibancada do Auteuil no Parc des Princes deve ser parcialmente fechada por uma partida, com a sanção entrando em vigor a partir de 5 de novembro.

A LFP já havia condenado os cantos, e o ministro dos Esportes da França, Gil Avérous, anunciou na semana passada que os jogos da Ligue 1 e da Ligue 2 poderiam ser suspensos ou interrompidos completamente se houvesse mais incidentes de cantos homofóbicos ou violência.

O líder PSG recebe o RC Lens no sábado (1º).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.