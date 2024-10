Seleção feminina se apresenta no ES para 2 amistosos contra Colômbia

Vice-campeã olímpica em histórica campanha nos Jogos de Paris, a seleção brasileira feminina de futebol se reencontrou pela primeira vez nesta segunda-feira (21), durante a apresentação em Cariacica (ES), onde enfrentará a Colômbia em dois amistosos a partir do próximo sábado (26), no Estádio Kleber Andrade. Os dois jogos abrem a preparação para a Copa do Mundo de 2027, que pela primeira vez será disputada no Brasil.

A equipe amarelinha, atual número oito do mundo, medirá forças a segunda melhor seleção sul-americana: a Colômbia ocupa a 21ª posição no ranking mundial, após eliminação para a Espanha nas quartas de final dos Jogos de Paris.

Das 26 convocadas pelo técnico Arthur Elias, 13 integraram a seleção vice-campeã em Paris. Entre elas a goleira Lorena, destaque em Paris pelas defesas incríveis durante o torneio na França.

“Guardei a medalha num lugar bem escondido da minha casa” revelou Lorena, em depoimento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Arthur Elias vai aproveitar os amistosos para dar oportunidade a novas jogadoras na seleção. É o caso da meio-campista Laís Estevam; da goleira Natascha: das zagueiras Caca, Vitória Calhau e Isa Haas; das laterais Bia Menezes, Fê Parlemo e Camilinha; das atacantes Dudinha, Micaely, Amanda Gutierres, Vic Albuquerque e Gio Queiroz.

O primeiro treino ocorre esta tarde no CT da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (AEST), na cidade de Serra, município vizinho de Vitória.