Uberlândia-MG sediará Mundial de Clubes de vôlei masculino em dezembro

Após hiato de dois anos, o Brasil voltará a sediar em dezembro o Campeonato Mundial de Clubes de vôlei masculino. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em francês) anunciou nesta sexta-feira (18) que a cidade de Uberlândia (MG) receberá a competição pela primeira na história. A 19ª edição do Mundial ocorrerá de 10 a 15 de dezembro, na Arena Sabiazinho. Serão ao todo oito times de elite na disputa, entre eles o anfitrião Praia Clube e o Cruzeiro.

Praia Clube 🇧🇷 will host the 2024 FIVB Men’s Club World Championship!



The tournament will be held from December 10 to 15 at the Sabiazinho Arena in Uberlândia.



The participating teams include Trentino 🇮🇹, Lube Civitanova 🇮🇹, Sada Cruzeiro 🇧🇷, Ciudad Voley 🇦🇷, Foolad Sirjan 🇮🇷,… pic.twitter.com/TNuupHevL5