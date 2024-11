Fórmula 1: Verstappen vence GP de São Paulo, após largar em 17º lugar

Max Verstappen, da Red Bull, deu um golpe devastador em Lando Norris na batalha pelo título da Fórmula 1 ao vencer o caótico e chuvoso Grande Prêmio de São Paulo, largando da 17ª posição no grid, neste domingo (3), enquanto o piloto da McLaren caiu da pole position para a sexta posição.

A vitória em Interlagos, em uma corrida cheia de acidentes, interrompida após 33 voltas e reiniciada, deixou Verstappen com 62 pontos de vantagem, faltando três etapas para o fim do campeonato e com o quarto título ao alcance.

A vitória também pôs fim a uma série de dez corridas perdidas pelo piloto holandês de 27 anos, desde a Espanha em junho.

Em meio ao caos, a Alpine, de propriedade da Renault, conquistou pontos com Esteban Ocon em segundo e Pierre Gasly em terceiro -- elevando a equipe da nona para a sexta posição na classificação.

Para aumentar a dor de Norris, o britânico terminou sob investigação por uma infração de procedimento na largada inicial abortada.

