Jogos da Copa do Rei são cancelados após inundações na Espanha

Cinco dos sete próximos jogos da Copa do Rei foram novamente adiados pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (4), após as piores inundações repentinas da Espanha na história moderna terem matado pelo menos 217 pessoas na região de Valência, com dezenas de pessoas ainda desaparecidas.

Vários clubes de Valência solicitaram um segundo adiamento de seus jogos à RFEF, que anunciou novas datas nesta segunda-feira após aceitar esses pedidos.

A Espanha enviou cerca de 7,5 mil soldados para o leste atingido pelas inundações, onde os socorristas vasculharam estacionamentos subterrâneos em busca de corpos, enquanto os protestos crescem sobre a forma como o Governo lidou com o desastre.

O Ejea deve receber o Hercules de Alicante em 14 de novembro. O Levante jogará contra o Pontevedra em Pasaron em 19 de novembro, conforme comunicado. O Manises e o Getafe jogarão em 26 de novembro, que também é a data do jogo do Parla Escuela contra o Valencia.

Os esportes a motor também sofreram impacto das enchentes catastróficas, já que a Fórmula E mudou seus testes de pré-temporada do Circuito Ricardo Tormo em Valência para o Circuito de Jarama, em Madri.

O circuito de Valência também estava programado para sediar a última corrida da MotoGP em duas semanas. A MotoGP está em negociações com as autoridades locais para realizar sua corrida final da temporada em Barcelona, disse o diretor esportivo da promotora Dorna, Carlos Ezpeleta, no último domingo (3), após o cancelamento da corrida de 15 a 17 de novembro em Valência.

