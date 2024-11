Sesi-SP garante título do Brasileiro de vôlei sentado feminino

O Sesi-SP conquistou o título do Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino ao derrotar a Aspaego-GO por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/17 e 26/24) nesta sexta-feira (15) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Esta é a 18ª oportunidade na qual a equipe de São Paulo garante o troféu da competição.

SESI-SP é o campeão do Campeonato Brasileiro Feminino de Vôlei sentado! 🤩🥇

A equipe conquista o 18° título pela competição. 🏆#LoteriasCaixa #voleisentafeminino pic.twitter.com/dEKXqNAEjY — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) November 15, 2024

“Dezoito vezes sendo campeã é um orgulho e alegria sempre. Eu tenho menos títulos, pois entrei [no clube] depois. No terceiro set, foi uma emoção a mais, não queríamos levar o jogo para o quarto set. E deu tudo certo no final. Mas gostaria de agradecer à CBDV [Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes] e ao CPB [Comitê Paralímpico Brasileiro] por toda essa estrutura e a realização dessa competição”, declarou Janaína Petit, atacante do Sesi-SP.

Quem garantiu a terceira posição do Brasileiro de Vôlei sentado feminino foi a Apesblu-SC, que superou a Adfego-GO por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/19 e 25/16).