Tênis: Medvedev defende revisão do calendário do circuito mundial

Russo sugere que principais torneios da ATP ocorram no início do ano

Daniil Medvedev, número quatro do mundo, disse que o calendário do ATP Tour precisa ser redirecionado para os eventos Grand Slams e Masters 1000, com os torneios ATP 250 de nível inferior sendo transferidos para um espaço opcional no final do ano.

Vários tenistas manifestaram preocupação com o calendário, com Carlos Alcaraz, quatro vezes vencedor de Grand Slam, dizendo que o calendário apertado dificulta a motivação ao longo do ano e aumenta o risco de lesões.

A partir da próxima temporada, sete dos nove eventos ATP Masters 1000 serão realizados em 12 dias, uma decisão que foi criticada por Stefanos Tsitsipas na semana passada.

"Este ano eu só tentei jogar grandes torneios", disse Medvedev aos repórteres após sua vitória sobre Alex De Minaur no ATP Finals na terça-feira (12). "Acho que deveria haver mais torneios maiores e importantes, que deveriam ser do tipo: 'Ok, esses são os torneios em que definimos quem será o top 10, como o Masters 1000'". "Se você jogar bem nesses torneios, você estará lá. A programação deve, de alguma forma, girar em torno deles", completou.

A Reuters entrou em contato com o ATP Tour para comentar o assunto.

Medvedev sugeriu a realização dos principais torneios no início do ano, acrescentando: "Então você coloca todos os 250s depois para as pessoas que querem continuar jogando".

"Se você for bom o suficiente, você termina a temporada em outubro, joga o Masters. Não importa. Não conte os torneios depois. Se você ainda achar que precisa de mais pontos para o Australian Open ou mais partidas, faça isso depois."

