Botafogo minimiza cansaço em estreia na Copa Intercontinetal, no Catar

Campeão da Copa Libertadores, o Botafogo enfrentará o mexicano Pachuca pela Copa Intercontinental, na quarta-feira (11), menos de três dias depois de conquistar o título brasileiro, com o objetivo de se tornar o primeiro time do país a vencer o torneio em 12 anos e o primeiro a conquistar a tríplice coroa desde o Santos de Pelé, há mais de 60 anos.

O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1 no domingo (8) para conquistar o Campeonato Brasileiro e se tornar apenas o terceiro time do país a conquistar o título nacional e a Libertadores na mesma temporada. Agora o clube buscará o título mundial para se igualar ao Santos de 1962 e 1963.

Two trophies are up for grabs in the FIFA Intercontinental Cup Qatar 2024™ presented by Aramco this week! 🏆@Botafogo take on @Tuzos for the FIFA Derby of the Americas trophy this Wednesday before the winner faces @AlAhly for the FIFA Challenger Cup on Saturday 🙌