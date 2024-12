Mbappé admite que chegou ao "fundo do poço" com pênalti perdido

Kylian Mbappé chegou ao "fundo do poço" ao perder um pênalti contra o Athletic Bilbao no início do mês, enquanto lutava para se adaptar ao seu novo ambiente no Real Madrid, mas o atacante francês disse que usou essa decepção para alimentar seu recente retorno à boa forma.

Mbappé deixou o Paris Saint-Germain no final da temporada como o maior artilheiro de todos os tempos do clube francês, mas sua transferência para o Real foi marcada por problemas iniciais, enquanto uma lesão muscular e um problema na coxa também prejudicaram sua adaptação.

No entanto, desde que perdeu seu segundo pênalti em uma semana na derrota por 2 a 1 para o Bilbao, Mbappé marcou quatro gols em todas as competições, incluindo o gol de abertura na vitória de domingo por 4 a 2 sobre o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.

"Tirei muitos pontos positivos do jogo contra o Bilbao. Cheguei ao fundo do poço", disse ele à Real Madrid TV. "Perdi um pênalti e percebi naquele momento que tenho que dar tudo de mim por esta camisa e jogar com personalidade."

Mbappé agora tem 10 gols em 16 jogos na liga, ajudando o Real a terminar o ano em segundo lugar na tabela, apenas um ponto atrás do líder Atlético de Madri.

"Eu posso marcar muito mais, sei que tenho muito mais a oferecer. Nos últimos jogos, tenho jogado melhor", disse ele."Acho que agora estamos nos conhecendo melhor. Entrei para a equipe e isso mudou muitas coisas. O período de adaptação acabou, como diz o técnico. Eu me sinto muito confortável na equipe e jogo melhor com os outros em campo."

O Real viajará para enfrentar o Valencia pela LaLiga em 3 de janeiro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.