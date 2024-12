Não há pressa para retorno de Alisson, diz técnico do Liverpool

O goleiro titular do Liverpool, Alisson, não voltará às pressas de uma lesão, disse o técnico Arne Slot nesta terça-feira (3), antes do confronto do líder da Premier League no meio da semana contra o Newcastle United.

O brasileiro está fora do time desde o início de outubro devido a uma lesão no tendão, embora quase não tenha feito falta, com o substituto Caoimhin Kelleher impressionando.

"Acho que fui claro há algumas semanas sobre qual é a minha posição em relação aos nossos goleiros, mas estamos apenas esperando que Alisson esteja completamente em forma porque Caoimhin está indo muito bem para colocar Alisson no gol se ele estiver apenas 50%", disse Slot aos repórteres. "Isso não seria bom para Alisson e não seria bom para a equipe. Ele está chegando lá, pode levar mais alguns dias, mas ele está chegando perto". "Como eu sempre disse, a fase final de uma reabilitação é sempre o período em que você sente 'bem, ele está realmente pronto ou precisa de mais dias?' Mas ele estará no gol antes do final de dezembro se as coisas continuarem como estão agora."

O irlandês Kelleher atuou em 11 partidas nesta temporada em todas as competições e não sofreu gols nos últimos cinco jogos, inclusive contra o Real Madrid e o Manchester City.

O Liverpool vai a Newcastle na quarta-feira (4) com uma vantagem de nove pontos na Premier League e está 11 à frente do atual campeão City, depois de vencê-lo no domingo.

"Sabemos que temos uma semana difícil pela frente novamente e, como pensamos, o Real Madrid e o Manchester City foram difíceis de enfrentar", disse Slot. "Acho que é ainda mais difícil enfrentar o Newcastle fora de casa também". "Ainda nem chegamos à metade da temporada, mas é uma boa posição para se estar. Isso é definitivamente verdade."

Slot foi inevitavelmente questionado sobre o futuro do atacante Mohamed Salah no clube, já que o contrato do egípcio termina no final da temporada e ainda não há um novo acordo.

Salah disse, depois de marcar um gol e dar uma assistência contra o City, que aquele poderia ter sido seu último jogo em casa contra eles.

"Talvez Mo saiba mais sobre as 115 acusações para que [o Man City] não esteja na Premier League na próxima temporada e eu espero que eles estejam na Premier League na próxima temporada", disse Slot. "A resposta chata é sempre a mesma. Este não é o lugar para eu falar sobre o contrato de Salah e talvez eu já tenha falado demais com a piada que acabei de fazer. Isso provavelmente será manchete. Foi uma piada. Repito, foi uma piada."

O Manchester City nega veementemente as supostas violações das regras financeiras da Premier League, que são objeto de uma audiência da comissão independente em andamento.

