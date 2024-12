Técnico da Juventus confirma retorno de Douglas Luiz neste domingo

O meio-campista da Juventus, Douglas Luiz, voltará à ação quando a equipe receber a Fiorentina na Serie A no domingo (29), disse o técnico Thiago Motta, acrescentando que o brasileiro tem todo o seu apoio, apesar de contratempos com uma lesão.

O meio-campista brasileiro perdeu 11 dos 24 jogos competitivos da Juventus nesta temporada por causa de um problema muscular, depois de ter chegado do Aston Villa, time da Premier League, em junho.

"Recuperamos Douglas Luiz, Nico [Gonzalez] estará disponível e também recuperamos Danilo e [Teun] Koopmeiners", disse Motta em uma coletiva de imprensa neste sábado (28). "Ainda temos que esperar por [Jonas] Rouhi, [Timothy] Weah e [Arkadiusz] Milik."

⏰ | Alle 13:00 la conferenza stampa di mister Thiago Motta per presentare #JuveFiorentina



📺 Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif: registrati gratuitamente sul nostro sito ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) December 28, 2024

Douglas Luiz começou dois jogos pela equipe de Turim desde sua transferência de 50 milhões de euros (R$ 323 milhões).

"Tenho grandes esperanças e crenças nele", disse Motta. "Ele está fora há muito tempo. "Ele mostrou que é um meio-campista completo, de alto nível. A continuidade também se aplica a ele. Ele precisa manter essa linha para estar em um nível excelente e estar junto com a equipe daqui para frente", acrescentou o técnico.

Motta acrescentou que não há preocupações quanto à condição física do atacante argentino González, que recentemente voltou à ação após dois meses e meio afastado por causa de uma lesão na coxa.

O jogador de 26 anos foi substituído aos 64 minutos do segundo tempo da vitória da Juve por 2 a 1 em Monza no último domingo (22), depois de marcar o gol da vitória no primeiro tempo.

A Juventus continua sendo a única equipe da Série A que está invicta até o momento na campanha. No entanto, a vitória contra o lanterna Monza foi a primeira em seus últimos cinco jogos no campeonato.

A equipe está em sexto lugar com 31 pontos, empatada com a quinta colocada Fiorentina.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.