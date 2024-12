Vinicius Jr volta a campo na terça, garante técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou que o atacante Vinícius Jr. voltará para a partida da Liga dos Campeões contra a Atalanta na próxima semana, enquanto a equipe tenta recuperar o ímpeto no confronto com o Girona no sábado pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro sofreu uma lesão muscular na perna durante a vitória por 3 a 0 sobre o Leganés em 24 de novembro, antes de o Real sofrer duas derrotas em três jogos, perdendo para o Liverpool e o Athletic Bilbao, além da vitória em casa sobre o Getafe.

"Ver Vinícius de volta é uma boa notícia, nos dá mais ânimo", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira (6). "Ele se recuperou muito bem. Ele não estará no jogo de amanhã (7), mas estará pronto para o próximo, na Liga dos Campeões."

Tanto Vinícius quanto David Alaba foram vistos durante a sessão de treinamento da equipe na sexta-feira (6), mas o defensor austríaco precisa de mais tempo para recuperar a forma física completa.

"Alaba nos encorajou muito nos treinos, mas ele precisa de mais um mês para estar pronto para jogar em janeiro", acrescentou Ancelotti. "Em dezembro, ele continuará a trabalhar individualmente e, pouco a pouco, também se juntará à equipe. Mas o prazo para ele é o ano que vem."

O Real, segundo na tabela e quatro pontos atrás do Barcelona com um jogo a menos, visita o Girona, com a equipe de Ancelotti tendo perdido cinco de seus últimos 11 jogos em todas as competições.

Três dessas derrotas foram na Liga dos Campeões, onde os atuais campeões estão em 24º com seis pontos - a última vaga que os classifica para os playoffs da fase de mata-mata.

"Estou preocupado e isso é normal, mas não é um funeral", disse o técnico italiano. "Ainda estamos na briga em todas as competições." "Reconhecemos nossos problemas, mas temos de ser otimistas porque temos um time de qualidade. Não jogamos o nosso melhor, mas estamos convencidos de que vamos conseguir, mais cedo ou mais tarde. Meu nível de preocupação é médio."

O técnico italiano parecia igualmente calmo em relação à forma do atacante Kylian Mbappé, que está sob escrutínio depois de perder seu segundo pênalti em uma semana na derrota por 2 a 1 para o Bilbao na quarta-feira.

"Ele está ciente {de que não tem estado em sua melhor forma}", disse Ancelotti. "Obviamente, estamos com ele. Ele não está jogando em sua melhor forma, mas há muitos que também não estão e não estão cientes disso. Ele está. E está fazendo tudo o que pode para fazê-lo o mais rápido possível."

