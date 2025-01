Al Qadsiah contrata Gabriel Carvalho junto ao Internacional

O Al Qadsiah (Arábia Saudita) anunciou nesta quinta-feira (2) a contratação do meia-atacante brasileiro Gabriel Carvalho, de 17 anos, que defende atualmente o Internacional.

Gabriel, a mais recente contratação de times da milionária liga saudita, que conta com estrelas como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, vai se transferir para o novo clube apenas no meio da temporada.

“Gabriel Carvalho assinou com o Al Qadsiah. Ele chega em agosto, durante a janela de transferências do verão [do Hemisfério Norte]”, anunciou o clube, atual terceiro colocado no Campeonato Saudita, por meio da plataforma X.

No primeiro semestre, o jogador continuará defendendo o Internacional. O Al Qadsiah subiu para a primeira divisão do país neste ano, após conquistar o título da segunda divisão na temporada passada.

Os clubes concluíram as negociações no dia 30 de dezembro, e o jovem jogador passará a jogar no clube saudita quando completar 18 anos, seguindo assim as regras da Fifa, informou o Internacional em seu website.

Nota Oficial



O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim… pic.twitter.com/ecuJSE4qch — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 2, 2025

Na temporada passada, Gabriel Carvalho marcou um gol e deu três assistências em 26 partidas pelo clube gaúcho, onde começou a jogar aos 9 anos de idade.

As equipes não revelaram os valores da transação.

