Ancelotti espera que Vinicius Júnior escape de suspensão por expulsão

O Real Madrid (Espanha) espera que o brasileiro Vinicius Júnior evite a suspensão depois que o clube apelou do cartão vermelho direto durante a vitória por 2 a 1 sobre o Valencia (Espanha) na semana passada, disse o técnico Carlo Ancelotti neste domingo (5).

O técnico italiano confirmou que Vinicius viajará a Cartagena para o jogo da Copa do Rei, na próxima segunda-feira (6), contra o Deportiva Minera (Espanha).

O atacante brasileiro foi expulso após dar um tapa no goleiro do Valencia, Stole Dimitrievski, durante a partida da última sexta-feira (3) do Campeonato Espanhol. Ancelotti está confiante de que o jogador de 24 anos escapará até mesmo da suspensão mínima de dois jogos por causa do cartão vermelho.

“Não era vermelho, era amarelo, e é por isso que esperamos que ele não enfrente nenhuma suspensão”, disse o técnico de 65 anos a repórteres.

Ancelotti acrescentou que Vinicius Júnior está sob imenso estresse mental por causa de incidentes anteriores de abusos racistas dirigidos a ele na Espanha.

“É difícil estar no lugar dele. Não é fácil suportar tudo que ele passa, inclusive os insultos. Não é simples, mas ele está tentando melhorar. Ele está chateado com isso e pediu desculpas, precisamos olhar para frente”, acrescentou.

“Esperamos que ele não sofra suspensão. Os únicos dois que não estão viajando são o [goleiro] Thibaut Courtois e o [zagueiro] Antonio Rudiger. Os demais estão todos viajando”.

Ancelotti disse ainda que não teve problemas com os novos regulamentos da Copa do Rei, que determinam que os clubes da La Liga comecem com pelo menos sete jogadores do time titular.

“Temos que respeitar isso e não tenho nenhum problema com esta regra. Quero dar minutos a quem jogou menos”, declarou.

