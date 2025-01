Após 5 anos na Juventus, Danilo acerta rescisão com clube italiano

Lateral brasileiro resolveu sair antes do término do contrato em junho

O lateral brasileiro Danilo deixou a Juventus após cinco anos e meio, informou o clube italiano nesta segunda-feira (27), após um acordo mútuo para rescindir o contrato.

O jogador de 33 anos, que marcou nove gols em 213 partidas desde que se juntou à Juve em 2019, decidiu sair antes do término de seu contrato em junho.

Ele jogou sua última partida contra o Venezia na Série A em dezembro do ano passado.

"Caros Bianconeri, não sei nem por onde começar. Eu sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde, mas nunca estamos prontos para despedidas. Cinco anos e meio se passaram, mas, para mim, parece uma vida inteira", postou Danilo em suas redes sociais. "O que me dá um certo orgulho é não ter mudado a minha forma de ser, e a minha forma de defender o clube mais importante da minha história.""Peço desculpas aos nossos fãs pelos momentos em que posso ter decepcionado. Nunca por falta de empenho, dedicação, trabalho... Obrigado por tudo, um abraço do capitão", completou.

Danilo, que disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 com a seleção brasileira, ganhou um Scudetto, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália com a Juve.

