Brasil é superado por Dinamarca e fecha Mundial em inédito 7º lugar

Pela primeira vez na fase de quartas de um Mundial de Handebol masculino, a seleção brasileira lutou, mas não resistiu ao favoritismo da Dinamarca, ouro em Paris 2024, tricampeã mundial e invicta nos últimos 34 jogos. Os brasileiros se despediram da competição com um inédito sétimo lugar, após serem superados pelos dinamarqueses por 33 a 21 nesta quarta-feira (29), em Oslo (Noruega).

Apesar do revés, a campanha da renovada equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá já entrou para a história. Na primeira competição do ciclo olímpico para Los Angeles 2028 – a seleção ficou fora de Paris 2024 - os brasileiros, que nunca haviam vencido duas seleções europeias, ganharam de três gigantes: a anfitriã Noruega (29 a 26), Suécia (27 a 24) e Espanha (26 a 25). Além disso, a vitória sobre os espanhóis no último domingo (26) foi a primeira do país em uma partida oficial (não-amistosa) de handebol masculino. Pelo caminho, o Brasil também despachou o Chile (28 a 24) e até hoje só havia perdido para Portugal (26 a 20), ainda na primeira fase.

ESTAREMOS SEMPRE JUNTOS! 🇧🇷🤾‍♂️



O Brasil buscou até o último minuto, mas acabou superado pela Dinamarca nas quartas de final do Mundial de Handebol por 33 a 21.



Alcançamos o melhor resultado da história, isso é motivo de muito orgulho. Vocês honraram demais o #TimeBrasil!… pic.twitter.com/E6QVKUJybm — Time Brasil (@timebrasil) January 29, 2025

Na partida desta quarta (29), o Brasil teve dificuldades no ataque e apesar da defesa bem postada, viu os adversários abrirem vantagem de 10 a 3 no placar em pouco mais de 15 minutos de jogo. Na reta final, a oito minutos do fim do primeiro tempo, a seleção esboçou uma reação, liderada pelo lateral-direito Vinícius Ângelo, também conhecido como Panda, diminuindo para 15 a 12 a diferença no placar no fim da etapa.

Na volta do intervalo, o jogo a Dinamarca seguiu impondo seu ritmo, ampliando a vantagem, Com 10 minutos, Bryan Monte marcou com dois gols seguidos e reduziu para cinco gols a desvantagem brasileira 23 a 18. No entanto, os dinamarqueses tinham do seu lado o goleiro Emil Nielson - com melhor aproveitamento no Mundial e eleito hoje o melhor jogador da partida. Nielson fechou o gol dinamarquês e a seleção seguiu por mais de 10 minutos sem balançar a rede. Enquanto isso, a Dinamarca ampliou ainda mais o marcador para 31 a 19, e administrou o resultado até selar a vitória e a classificação às semifinais por 33 a 21.

O brasileiro Vinícius Panda foi o melhor em quadra, com sete gols. Os demais gols da amarelinha foram marcados por Bryan (três), Rudolph (três), Santista (três), Acácio (dois), Jean-Pierre (um), Marquinhos (um) e Leandro (um).