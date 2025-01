Brasileiros iniciam disputa na chave principal do Aberto da Austrália

O paranaense Thiago Seyboth Wild estreia neste domingo (12) na chave principal masculina de simples do Aberto da Austrália, um dos quatro principais torneios de tênis da temporada chamados de Grand Slams.

Brasileiro mais bem colocado no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na 76ª posição, ele terá pela frente o húngaro Fábián Marozsán, número 57 do mundo. A previsão é de que o jogo comece por volta das 22h30 (horário de Brasília), na quadra oito do complexo do Melbourne Park.

Esta será a segunda participação de Wild na chave principal do torneio australiano. No ano passado, ele caiu na primeira rodada, superado pelo russo Andrey Rublev, quinto colocado do ranking da ATP à época, por 3 sets a 2. O brasileiro chegou a ficar duas parciais atrás, empatou a partida, mas perdeu o quinto e decisivo set, disputado no formato super tie-break, em que vence o atleta que atingir dez pontos primeiro.

Atualmente em nono no ranking da ATP, Rublev será justamente o adversário de João Fonseca na estreia do carioca, de 18 anos, na chave principal de um Grand Slam adulto. A partida entre o russo e o brasileiro, 113º do mundo e considerado um dos fenômenos da nova geração do tênis, ainda não foi marcado, mas a expectativa é de que ocorra entre a noite de segunda-feira (13) e a madrugada de terça-feira (14).

Quem também deve jogar entre segunda e terça é Beatriz Haddad Maia. A paulista, número 17 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), estreará contra a argentina Julia Riera (146ª). É a primeira vez que o Brasil tem três homens e uma mulher nas chaves principais de simples do Grand Slam da Austrália.

Olho nas duplas

Bia também disputará o torneio de duplas femininas ao lado da alemã Laura Siegmund, que está no 19º lugar do ranking da WTA. A parceria da brasileira, número 60 do mundo entre as duplistas, enfrentará a holandesa Suzan Lamens (360ª) e a norte-americana Quinn Gleason (sem ranking), em data e horário a serem confirmados.

A chave de duplas femininas terá ainda um confronto entre brasileiras. De um lado, a paulista Luísa Stefani, medalhista olímpica de bronze e 27ª colocada do ranking da WTA, que tem como parceira a estadunidense Peyton Stearns (115ª do mundo nas duplas, 46ª em simples). Do outro, a carioca Ingrid Martins (82ª), que atua com a romena Irina Camelia-Begu (1.200ª nas duplas, 80ª em simples). O duelo ainda será marcado.

O Brasil também terá três representantes nas duplas masculinas. Dois deles, inclusive, formando parceria: o gaúcho Rafael Matos (35º do ranking de duplas da ATP) e o mineiro Marcelo Melo (38º). Na estreia, que ainda será agendada, eles terão pela frente o monegasco Hugo Nys (24º) e o francês Edouard Roger-Vasselin (39º).

Já o gaúcho Orlando Luz (66º) disputará o Aberto da Austrália junto do francês Gregoire Jacq (64º). Eles enfrentarão a parceria do australiano Jordan Thompson, número três do mundo, com o canadense Vasek Pospisil, atualmente na 1397ª posição do ranking, mas que chegou a ocupar o quarto lugar da lista de duplistas em 2015.

Monteiro perde

O cearense Thiago Monteiro deu adeus ao Aberto da Austrália na madrugada deste domingo. O número dois do tênis brasileiro, na 106ª colocação do ranking da ATP, não resistiu ao japonês Kei Nishikori, que venceu por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 4/6, 6/7, 7/5, 6/2 e 6/3. Monteiro abriu 2 a 0 na Arena John Cain, uma das principais quadras do Melbourne Park, mas sucumbiu à reação do adversário, 74º do mundo, depois de mais de quatro horas de jogo.