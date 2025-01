Djoko avança e enfrentará Alcaraz nas quartas do Aberto da Austrália

Novak Djokovic passou por cima do tcheco Jiri Lehecka, 24º cabeça de chave, com uma vitória por 6-3 6-4 7-6(4) neste domingo (19) e agora terá pela frente um confronto de gigantes com Carlos Alcaraz nas quartas de final do Aberto da Austrália.

Depois de alguns testes iniciais difíceis, Djokovic mostrou que vem forte em sua busca pelo 25º título de Grand Slam e pela 11º taça no Melbourne Park, com uma vitória convincente sobre o tcheco Tomas Machac na última rodada, e agora voltou a impressionar contra Lehecka.

“Muito obrigado por estarem aqui esta noite. Agradeço a presença e o apoio de vocês. Vejo vocês na próxima rodada. Muito obrigado”, disse Djokovic na quadra, antes de dar alguns autógrafos e ir para o vestiário.

Uma quebra solitária no oitavo game foi tudo o que Djokovic precisou para vencer o primeiro set, já que o sérvio de 37 anos parecia estar no controle total jogando bem e sob condições perfeitas em uma Rod Laver Arena lotada.

Djokovic, sétimo cabeça de chave, atacou o saque de Lehecka no início do set seguinte e ampliou sua vantagem na partida com eficiência, já que o tcheco de 23 anos tinha uma montanha a escalar para igualar seu feito de chegar às quartas de final há dois anos.

