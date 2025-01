Fórmula 1: Lewis Hamilton faz sua estreia na pista pela Ferrari

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, fez sua estreia em pista pela Ferrari em uma manhã enevoada de quarta-feira (22) em Maranello, realizando seu sonho de pilotar com o icônico vermelho da equipe italiana.

Hamilton, que anunciou sua decisão de trocar a Mercedes pela Ferrari em fevereiro do ano passado, deixou a garagem de Fiorano às 9h16, horário local, no SF-23, modelo de F1 de 2023 da equipe italiana, onde multidões de fãs se reuniram para assistir ao seu primeiro teste.

O piloto de 40 anos, que venceu seis de seus campeonatos mundiais na Mercedes, também revelou um novo capacete amarelo brilhante, enquanto continua sua primeira semana oficial na Ferrari, que começou na sede da equipe na segunda-feira.

Hamilton terá de esperar pelos testes oficiais no Bahrein, de 26 a 28 de fevereiro, para se familiarizar com o carro da próxima temporada, já que as regras do Teste de Carros Anteriores (TCP) só permitem o uso limitado de carros com pelo menos dois anos.

O britânico fará parceria com Charles Leclerc quando a temporada de 2025 começar com o GP da Austrália, de 14 a 16 de março, e tentará trazer de volta os dias de glória para a equipe mais antiga e bem-sucedida da F1, que está sem um título de pilotos desde 2007.

A última vitória da Ferrari no campeonato de construtores foi em 2008, mas a equipe levou a McLaren até o fim na última temporada, terminando em segundo lugar. O último título de Hamilton foi em 2020, mas ele ganhou duas corridas em 2024, depois de duas temporadas sem vitória.

