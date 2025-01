João Fonseca conquista o Challenger 125 de Camberra

João Fonseca voltou a dar provas de que 2025 será um ano especial. Dias após encerrar 2024 com a conquista do Next Gen ATP Finals, o tenista brasileiro derrotou o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 0 (duplo 6/4), na madrugada deste sábado (4), para garantir o título do Challenger 125 de Camberra (Austrália).

A competição disputada em Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open, Grand Slam do qual João Fonseca participará do qualifying a partir da próxima segunda-feira (6).

Dec. 22 👉 Next Gen ATP Finals

Jan. 4 👉 Canberra Challenger



With 10 straight wins and two titles, what an incredible three weeks it's been for Joao Fonseca! 🔥#OnTheRise | @nextgenfinals pic.twitter.com/eMGkUfXYvZ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) January 4, 2025

No dia 22 de dezembro de 2024, o tenista brasileiro de 18 anos de idade conquistou, em Jedá (Arábia Saudita), o título do Next Gen ATP Finals, competição que desde 2017 reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial. O atleta do Brasil alcançou o feito ao derrotar o norte-americano Learnen Tien por 3 sets a 1 (parciais de 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2).