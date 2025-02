Botafogo cai diante do Racing e perde a Recopa Sul-Americana

O Botafogo deixou escapar a oportunidade de conquistar o inédito título da Recopa Sul-Americana após ser derrotado por 2 a 0 pelo Racing (Argentina), na noite desta quinta-feira (27) no estádio Nilton Santos, em partida que teve transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

🥳🩵 ¡VICTORIA Y TÍTULO PARA @RacingClub!



🏆🔝 La Academia venció 2-0 a @Botafogo en el Nilton Santos y se consagró campeón de la CONMEBOL #Recopa. pic.twitter.com/Ha4u3jylKj — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 28, 2025

Com o revés desta quinta, o Alvinegro de General Severiano desperdiçou a terceira oportunidade seguida de conquistar um título no início de 2025, após perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo e ficar de fora da fase final do Campeonato Carioca.

Atuação frustrante

Após ser derrotado por 2 a 0 no confronto de ida da decisão, na última quinta-feira (20) no estádio El Cilindro, em Buenos Aires (Argentina), o Botafogo confiava demais no fator casa para tentar reverter o placar adverso.

Porém, com a bola rolando o time de General Severiano até conseguia ter mais posse de bola, mas mostrava muita dificuldade de encontrar espaços na defesa de um Racing que, em muitos momentos, formava a última linha de defesa com até cinco homens. Com isso, os jogadores do Botafogo foram ficando nervosos com o passar do tempo.

A única oportunidade clara de a equipe comandada por Cláudio Caçapa abrir o placar no primeiro tempo surgiu apenas aos 39 minutos, quando o zagueiro Barboza cabeceou no travessão do gol defendido por Arias após bola levantada na área pelo lateral Alex Telles.

Após o intervalo o Racing tomou conta de vez da partida, abrindo o placar aos 4 minutos com Zaracho, que aproveitou bola que sobrou dentro da área para bater com força e superar o goleiro John. E aos 23 minutos Zuculini deu o golpe de misericórdia, ao finalizar cruzado para marcar o segundo após receber passe de Martirena.