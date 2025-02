Liga dos Campeões: oitavas terão clássico madrilhenho Real x Atlético

O Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, jogará contra o rival local Atlético de Madri nas oitavas de final da competição, enquanto o Bayern de Munique foi sorteado contra o Bayer Leverkusen, desafiante ao título da Bundesliga, nesta sexta-feira (21).

O Real derrotou o Manchester City, campeão da Premier League, por 6 a 3 no placar agregado nos playoffs e agora vai até o outro lado da cidade para jogar contra o Atlético, a equipe que derrotou nas finais de 2014 e 2016.

O Bayern de Munique, que conquistou o título pela última vez em 2020, enfrentará o Leverkusen de Xabi Alonso, que o superou no título da Bundesliga na última temporada. O Bayern está à frente do Leverkusen por oito pontos nesta temporada e as duas equipes empataram sem gols no último fim de semana.

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

O Liverpool enfrentará o Paris St Germain, depois que o time francês humilhou o Brest com uma vitória agregada de 10 a 0 nos playoffs.

O Barcelona jogará contra o Benfica, enquanto o Arsenal foi sorteado contra o PSV Eindhoven.

O Aston Villa, que disputou a fase de mata-mata pela última vez em 1983, foi sorteado contra o Club Brugge, e a Inter de Milão, vice-campeã de 2023, enfrentará o Feyenoord.

Veja os confrontos de oitavas de final*:

Paris Saint Germain x Liverpool

Club Brugge x Aston Villa

Real Madrid x Atlético de Madri

PSV Eindhoven x Arsenal

Benfica x Barcelona

Borussia Dortmund x Lille

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Feyenoord x Inter de Milão

* A equipe mencionada em segundo lugar faz o jogo de volta em casa

Quartas de final:

QF1: PSG/Liverpool x Brugge/Villa

QF2: PSV/Arsenal x Real/Atlético

QF3: Benfica/Barcelona x Dortmund/Lille

QF4: Bayern/Leverkusen x Feyenoord/Inter

Semifinais:

Semifinal 1: vencedor do QF2 x vencedor do QF1

Semifinal 2: vencedor do QF3 x vencedor do QF4

