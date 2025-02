Thiago Monteiro avança às oitavas em dia de calor intenso no Rio Open

O ATP 500 Rio Open começou quente. A onda de calor foi um desafio a mais para tenistas e torcedores que compareceram em grande número ao primeiro dia de torneio, o maior da América do Sul, na segunda-feira (17). Muita gente queria ver de perto os treinos do brasileiro João Fonseca, recém campeão do ATP 250 de Buenos Aires, e o numero 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev. Logo mais, Fonseca (68º no ranking mundial) estreia contra o francês Alexandre Muller (60º). O jogo está previsto para iniciar às 20h (horário de Brasília).

A rodada de abertura contou com três brasileiros na quadra Guga Kuerten. Na primeira partida, o paulista Felipe Meligeni não resistiu ao cazaque Alexander Schevchenko e perdeu por dois sets a zero (parciais de 6/4 e 6/2). O tenista da Ásia Central espera o vencedor do jogo entre o alemão Alexander Zverev e o chinês Yunchaokete Bu que se enfrentam nesta terça-feira (18). A previsão é que a partida comece depois das 19h (horário de Brasília).

Já Thiago Monteiro foi o primeiro brasileiro a avançar à segunda rodada (oitavas de final). Depois de perder o primeiro set para o argentino Facundo Diaz Acosta por 6/3, o tenista cearense empatou o jogo pelo mesmo placar. Na terceira e última parcial, Monteiro sofreu, mas virou o placar: vitória por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6(3). O argentino sofreu com o desgaste físico, devido à onda de calor que atinge o Sudeste do país. Festa da torcida brasileira. O cearense deve voltar à quadra na quarta (19) contra o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que eliminou o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).

O momento da vitória 💚💛 @dThiagoMonteiro está na segunda rodada do Rio Open 2025!#RioOpenpic.twitter.com/Sdm76qOaHN — Rio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2025

Na sequência, teve jogão do paranaense Thiago Wild com o espanhol Jaume Munar. O adversário saiu na frente ao cravar 6/4 no primeiro set. Em seguida, Wild se recuperou e venceu a segunda parcial por 6/3, empatando a partida no saibro carioca. Só que no terceiro e decisivo set, o espanhol atropelou o brasileiro com um pneu (6/0), selando a vitória por 2 sets a 1.

Quem também se despediu do Rio Open foi o paulista Gustavo Heide, que perdeu na estreia após uma batalha contra o argentino Francisco Comesana. O argentino levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (9/7) e 3/6.