TV Brasil transmite Vitória x Jequié no domingo pelo Campeonato Baiano

O Campeonato Baiano de Futebol segue agitando os fins de semana na TV Brasil. A emissora exibe para todo o país o duelo Vitória x Jequié, no domingo (16), a partir das 15h45. O jogo é válido pela oitava rodada do Estadual e acontece no estádio Barradão, em Salvador.

A transmissão nacional é uma parceria com a TVE Bahia, que promove as imagens, narração e comentários. A emissora baiana é membro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Vitória entrará em campo como líder do campeonato - o Rubro-Negro não perdeu nenhum jogo até o momento e já soma 15 pontos. O Jequié, por sua vez, empatou no último sábado (8) em 1 x 1 contra o vice-lanterna Jacobina. O time está na quinta colocação, com nove pontos.

Desde o início de janeiro, a TV Brasil tem sido vitrine para tradicionais competições estaduais de futebol. Além do Baianão, já foram exibidas partidas do Campeonato Capixaba e Campeonato Cearense. Também estão previstas no canal as emoções do Campeonato Paraense, já a partir da próxima semana.

Sobre o Campeonato Baiano 2025

A edição atual do Campeonato Baiano de futebol mantém o formato das temporadas anteriores. A primeira fase é composta por nove rodadas, com dez equipes competindo pelas quatro primeiras colocações - que garantirão vaga nas semifinais. As duas últimas colocadas são rebaixadas para a segunda divisão. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.

Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória são as equipes participantes do torneio estadual.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Campeonato Baiano de Futebol

Vitória x Jequié

Domingo (16), às 15h45

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br